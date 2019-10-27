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Украинка Магучих - лучшая молодая легкоатлетка года в Европе

Украинка Магучих - лучшая молодая легкоатлетка года в Европе
10:53 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Украинка победила в престижной номинации "Восходящяя звезда".

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла премию Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) "Восходящая звезда".

Церемония прошла в эстонском городе Таллин. Победителей определили голосованием среди СМИ, фанатов, представителей национальных федераций и экспертной комиссии European Athletic.

"Я очень счастлива выиграть эту премию. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении сезона, а особенно тренера Татьяну Степанову и мою семью. Это отличная мотивация для того, чтобы работать еще упорнее", - приводит слова Магучих пресс-служба ФЛАУ.

В тройку финалистов в номинации «Звезда, которая восходит» попал также украинец Михаил Кохан. В 2019-м он выиграл чемпионат Европы U20 с юниорским рекордом континента по метанию молота (84,73 м), а в октябре занял пятое место уже на взрослом чемпионате мира. Победителем стал чемпион мира по десятиборью немец Никлас Каула.

Легкоатлеткой года названо чемпионку мира по прыжкам в высоту Марию Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом, и чемпиона мира в беге на 400 метров с барьерами норвежца Карстена Варгольма.

Напомним, в 2019 году Магучих выиграла чемпионат Европы среди юниоров, а на прошедшем в Дохе чемпионате мира девушка завоевала серебро.

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Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Михаил Кохан, Ярослава Магучих.
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