Пидгрушная рассказала о проблемах с сердцем

Новости спорта:Лидер женской сборной Украины готова к сезону.

Биатлонистка Елена Пидгрушная о рассказала о подготовке к предстоящему сезону Кубка мира.

«Сложно сказать, что этот сезон будет как-то отличаться от остальных. Каждый сезон стараюсь себя реализовать по максимуму. Готова показать свой уровень. Надеюсь, что не буду финишировать в пятидесятых-девяностых местах, как это было в последнее время», — сказала Елена в интервью isport.ua.

«Слава богу, что мы побороли проблемы с сердцем, я задыхалась во время гонок. Они остались в прошлом. Уже на летнем чемпионате Украины было видно, что я сражаюсь наравне со всеми».

Напомним, что украинка последний раз была на подиуме в сезоне-2016/17 в рамках эстафеты на этапе Кубка мира в Поклюке (3-е место). В личных гонках в сезоне-2015/16 в Эстерсунде Елена взяла «бронзу» в спринте.

Грядущий Кубок мира начнется 30 ноября в шведском Эстерсунде.