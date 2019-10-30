Мотор обыграл Татран и удерживает первое место в группе ЛЧ

Новости спорта:Чемпион Украины одержал пятую победу в турнире.

В шестом туре гандбольной SEHA-Лиги запорожский «Мотор» победил на своей площадке словацкий «Татран» 29:23.

«Мотор» обыграл «Татран» во второй раз в турнире. Если в стартовом туре в Пряшеве запорожцы вырвали победу лишь на последних секундах, то дома «Мотор» весь матч вел в счете и уверенно довел дело до победы - 29:23.

После 6-и туров в активе «Мотора» пять побед и 15 очков. Запорожский клуб занимает первое место в группе.

В следующем матче SEHA-Лиги 13 ноября «Мотор» сыграет на выезде против «Вардара» (Северная Македония).