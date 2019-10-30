Хоккей: Донбасс обыграл на выезде Днепр (Видео)

Новости спорта:«Донбасс» впервые в сезоне обыграл команду из Херсона.

В центральном матче 13-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Донбасс» обыграл на чужой площадке «Днепр» 1:0.

Два предыдущих матча соперников в этом сезоне завершились победами «Днепра» (5:4 и 5:0), поэтому «Донбасс» имел вполне ожидаемые планы реабилитироваться за неудачи. Свое желание чемпионы подтвердил уже в первом периоде, выиграв его 1:0. Шайба в активе Белухина. Счет 1:0 в пользу «Донбасса» сохранился до конца матча.

После этой победы «Донбасс» набрал 25 очков и поднялся на второе место в УХЛ. У лидера чемпионата «Кременчуга» 30 очков и на один сыгранный матч больше.

Напомним, в центральном матче 12-го тура УХЛ «Кременчуг» уступил на своей площадке «Донбассу» 1:2.