Такие шайбы кажутся нереальными: шедевр от Свечникова (Видео)

Новости спорта:Красивый гол был забит в матче НХЛ между Каролиной и Калгари.

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон поделился мнением об игре нападающего команды Андрея Свечникова в матче с «Калгари Флэймз» (2:1).

Свечников забросил две шайбы, а его первый гол получился по-настоящему уникальным. Свечников поднял шайбу на крюк за воротами и переправил её в сетку.

«Меня не удивил гол Свечникова. Андрей — парень, способный забрасывать шайбы подобным образом. Впрочем, когда видишь такой гол в матче, он кажется нереальным. Думаю, что сам Свечников был немного поражён. Он улыбался в течение пары минут после гола. Я счастлив, что он забил красивый гол. Приятно, когда в команде есть такой хоккеист», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт «Каролины».