Пидручный рассказал о подготовке украинских биатлонистов к сезону

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал об изменениях в мужской команде: «Мы видим, что украинский биатлон с каждым годом все больше развивается. Новых лиц становится все больше, мужская команда у нас очень сильно омолодилась. Рад, что у нас растет конкуренция. Надеюсь, что сможем бороться в эстафетах».