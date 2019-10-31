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Четверг, 31.10.2019
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Тайсон Фьюри - Брон Строумен: дуэль взглядов перед боем (Видео)

Тайсон Фьюри - Брон Строумен: дуэль взглядов перед боем (Видео)
12:46 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Тайсон Фьюри - Брон Строумен

Британский боксер, линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри примет участие в турнире по реслингу WWE Crown Jewel, который состоится 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном бою шоу встретятся экс-чемпионы UFC Брок Леснар и Кейн Веласкес. В андеркарде Тайсон Фьюри встретится со звездой WWE Броном Строуменом.

Перед поединком прошла процедура взвешивания бойцов. Цыганский Король показал на весах 117,5 кг, а его оппонент - 174,6 кг.

Видео церемонии взвешивания:

Уайлдер - Фьюри: Настоящий титул чемпиона у меня

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, что может завершить карьеру боксера ради выступлений в реслинге.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Реслинг, WWE Crown Jewel, Тайсон Фьюри - Брон Строумен, Брон Строумен.
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