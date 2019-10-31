Тайсон Фьюри - Брон Строумен: дуэль взглядов перед боем (Видео)

Новости спорта:Тайсон Фьюри - Брон Строумен

Британский боксер, линейный чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри примет участие в турнире по реслингу WWE Crown Jewel, который состоится 31 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В главном бою шоу встретятся экс-чемпионы UFC Брок Леснар и Кейн Веласкес. В андеркарде Тайсон Фьюри встретится со звездой WWE Броном Строуменом.

Перед поединком прошла процедура взвешивания бойцов. Цыганский Король показал на весах 117,5 кг, а его оппонент - 174,6 кг.

Видео церемонии взвешивания:

Ранее Тайсон Фьюри рассказал, что может завершить карьеру боксера ради выступлений в реслинге.