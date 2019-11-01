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Нэйт Диаз: В конфликте с Конором Хабиб взял на себя роль жертвы

Нэйт Диаз: В конфликте с Конором Хабиб взял на себя роль жертвы
07:52 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Нэйт Диаз прокомментировал свой конфликт с Хабибом Нурмагомедовым.

Боец UFC Нэйт Диаз рассказал о конфликте, который произошёл между ним и ныне действующим чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым в 2015 году. Тогда американец нанёс Хабибу пощёчину и вступил в конфликт с командой россиянина.

"Я не тот тип, который начинает затравливать и задираться. Когда всё это произошло, я просто стоял и наблюдал за поединком моего друга. Они же делали групповое фото и смеялись надо мной. Нурмагомедов сказал мне: „Чего ты, перестань“. И все они снова засмеялись, 12 русских чуваков. Тогда я дал ему пощёчину, чтобы смешно стало мне. Но он не сделал ничего.

Тогда я был в гневе, мне не следовало так поступать, это было глупо, но он издевался надо мной. Теперь же Хабиб играет в «мистера правильность». Он говорит, что ему не нужен треш-ток и всё в этом духе. В конфликте с Конором он взял на себя роль жертвы", — приводит слова Диаза BJPenn.

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В ночь со 2 на 3 ноября (время киевское) Нейт Диаз проведёт поединок на турнире UFC 244.

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MMA, Смешанные единоборства, UFC, Новости ММА, Нейт Диаз.
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