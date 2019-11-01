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Пятница, 01.11.2019
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Хоккеист с украинскими корнями отличился шедевром в НХЛ (Видео)

Хоккеист с украинскими корнями отличился шедевром в НХЛ (Видео)
18:50 Сегодня Телеграф УХЛ Фото: Twitter

Новости спорта:Канадец с украинскими корнями Мэттью Ткачук забросил шикарную шайбу в ворота Нэшвилла.

Игра состоялась на домашнем стадионе «Нэшвилла» и завершилась победой «Калгари» со счетом 6:5 в овертайме.

При этом любопытно, что гости ни разу за весь матч не вели в счете, а Мэттью Ткачук впервые спас свою команду за 40 секунд до окончания третьего периода, сделав счет 5:5 и переведя игру в овертайм.

Но главный шедевр форвард, у которого имеются украинские корни, сотворил в самой кульминации встречи.

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За секунду до конца дополнительного времени Ткачук нанес гениальный бросок клюшкой между ног и принес своей команде победу.

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НХЛ, Хоккей, Новости спорта, Новости хоккея, Другие виды спорта, Мэттью Ткачук.
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