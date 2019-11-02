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Определился чемпион мира по регби

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Определился чемпион мира по регби
13:56 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:В Японии завершился чемпионат мира регби.

Сборная ЮАР по регби взяла верх над командой Англии со счётом 32:12 в финале Кубка мира. Соревнования прошли в Японии. 

ЮАР завоевала трофей в третий раз в истории и по этому показателю догнала Новую Зеландию, которая ранее единолично лидировала по количеству побед. Южноафриканцы выигрывали Кубок мира в 1995 и 2007 годах. В финале 2007 года африканцы переиграли англичан со счётом 15:6.

Для англичан это четвёртый финал в истории, для сборной ЮАР — третий. Главный тренер сборной Англии австралиец Эдди Джонс стал первым иностранцем, который вывел команду в финал Кубка мира.

Регби. Кубок мира. Япония

Финал

Англия — ЮАР — 12:32 (6:12, 6:20)

Впервые на финальном матче работал главный арбитр не из англоязычной страны. Поединок обслуживал француз Жером Гарсес.

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Япония, Регби, Сборная ЮАР по регби, Сборная Англии по регби, Альманах-2019, Чемпионат мира по регби.
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