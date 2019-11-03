Чемпион Украины сенсационно уступил середняку (Видео)

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14:23 Сегодня Телеграф https://uhl.ua/ Фото: УХЛ

Новости спорта:ХК Донбасс сенсационно уступил Белому Барсу в матче УХЛ.

В Белой Церкви состоялся поединок 14-го тура Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, в котором местный «Белый Барс» принимал «Донбасс».

Данный матч можно отнести к статусу «центрального» так как в последних играх, подопечные Константина Буценко демонстрируют хорошую игру. Их битва, в последнем поединке с лидером турнирной таблицы «Кременчуком», завершилась потерей очков для подопечных Александра Савицкого. В свою очередь подопечные Сергея Витера добыли 6 баллов из шести во встречах с «Днепром» и «Кременчуком».

«Белый Барс» – «Донбасс» 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 Белухин (Матерухн, Коренчук - бол.), 19:38, 1:1 Куцевич (Бородай, Васильев), 25:40, 1:2 Матерухин (Карпенко, Яковлев), 39:09, 2:2 Бабинец (Куцевич - бол. 5х3), 50:28, 3:2 Куцевич (Шиманский) - 61:08

Белый Барс: Кучер (Скороход); Алексюк (А) - Логач, Ядловский - Васильев, Таран (А) - Грицюк; Благой - Симчук - Бабинец, Шиманский - Куцевич (К) - Бородай, Панченко - Зозовский - Середницкий, Лесников.

Донбасс: Дьяченко (Качула); Яковлев - Жовнир, Игнатенко - Пангелов-Юлдашев, Сильницкий - Романенко, Макарицкий - Григорьев; Лялька (А) - Захаров (К) - Никифоров, Матерухин - Белухин - Коренчук (А), Шишлянников - Карпенко - Рыбчик, Разумов - Мазур - Мостовой.

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ХК Донбасс, Новости спорта, Новости хоккея, УХЛ, Белый Барс.
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