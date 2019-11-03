УХЛ: Днепр забил 9 шайб Ледяным Волкам

Новости спорта:Команда из Херсона вернулась на второе место в УХЛ.

В матче 14-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) херсонский "Днепр" победил дома "Ледяных Волков" 9:4.

На своей площадке в Херсоне "Днепр" не испытал проблем с "Ледяными Волками". 9:4 - восьмая победа "Днепра" в сезоне. У херсонцев шайбы забрасывали Жвачкин, Каракулько, Ромащенко (трижды), Коваленко (дважды), Дорофеев, Целогородцев.

После этой победы "Днепр" набрал 28 очков и поднялся на второе место, оттеснив на третью позицию "Донбасс". У лидера чемпионата "Кременчуга" 35 очков после 14 матчей.

Напомним, в центральном матче 14-го тура УХЛ "Донбасс" проиграл в Белой Церкви "Белому Барсу" 2:3.