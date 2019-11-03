Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA
Свитолина уступила в финале Итогового турнира WTA
Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
Динамо - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Динамо - Львов: онлайн-трансляция матча УПЛ (Видео)
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)

УХЛ: Днепр забил 9 шайб Ледяным Волкам

УХЛ: Днепр забил 9 шайб Ледяным Волкам
16:04 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УХЛ

Новости спорта:Команда из Херсона вернулась на второе место в УХЛ.

В матче 14-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) херсонский "Днепр" победил дома "Ледяных Волков" 9:4.

На своей площадке в Херсоне "Днепр" не испытал проблем с "Ледяными Волками". 9:4 - восьмая победа "Днепра" в сезоне. У херсонцев шайбы забрасывали Жвачкин, Каракулько, Ромащенко (трижды), Коваленко (дважды), Дорофеев, Целогородцев.

После этой победы "Днепр" набрал 28 очков и поднялся на второе место, оттеснив на третью позицию "Донбасс". У лидера чемпионата "Кременчуга" 35 очков после 14 матчей.

Хоккей: сборная Украины объявила состав на турнир в Эстонии

Напомним, в центральном матче 14-го тура УХЛ "Донбасс" проиграл в Белой Церкви "Белому Барсу" 2:3.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Хоккей, УХЛ, ХК Днепр, ХК Ледяные Волки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сауль Альварес - Сергей Ковалев. Видео чемпионского боя
02 Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
03 Сергей Ковалев - Сауль Альварес. Видео чудовищного нокаута
04 Американский супертяж назвал самых бьющих боксеров мира
05 Свитолина - Барти: на кого ставят букмекеры в финале Итогового турнира WTA
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь