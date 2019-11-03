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Итальянский спортсмен обновил мировой рекорд второй раз за день

Итальянский спортсмен обновил мировой рекорд второй раз за день
16:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Четырёхкратный чемпион мира из Италии Филиппо Ганна снова обновил мировой рекорд в индивидуальной гонке преследования по велоспорту на треке.

Произошло это на этапе Кубка мира в Минске (Беларусь).

23-летний спортсмен проехал финальный заезд этапа с результатом 4.02,647 минуты. Предыдущий рекорд установил он же, причём сегодня, в квалификационном заезде. Тогда Ганна показал результат 4.04,252 минуты.

Ганна — первый итальянский гонщик, который стал рекордсменом в гонке преследования со времён Андреа Колинелли, который на Олимпийских играх в Атланте в 1996 году стал первым, кому удалось преодолеть в этой дисциплине рубеж 4.20.

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Предыдущим автором рекорда был американец Эштон Лэмби. Интересно, что сегодня Ганна опередил Лэмби и по суммарному количеству мировых рекордов в карьере — 4 против 3.

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Велоспорт, Новости велоспорта, Филиппо Ганна, Мировой рекрд.
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