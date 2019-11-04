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"Да, я могу": бразилец Шахтера открыл тренировки по футболу для детей с инвалидностью

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"Да, я могу": бразилец Шахтера открыл тренировки по футболу для детей с инвалидностью
11:24 Сегодня Телеграф Фото: Evgeny Kraws

Новости спорта:Во Львове начались тренировки по футболу для детей с инвалидностью.

В октябре Parimatch Foundation и Shakhtar Social совместно запустили занятия по футболу для 120 детей с инвалидностью в рамках работы своих проектов - соответственно "Да, я могу" и "Давай, играй!". 2 ноября открытие проекта состоялось во Львове на территории школы №95.

В мероприятии приняли участие игрок "Шахтера" Витао и представители Parimatch Foundation. Спортивный зал собрал три десятка детей, которые хотели играть в футбол. Футболист клуба провел с детьми тренировки, показал несколько секретов футбольного мастерства, раздал автографы и сделал яркие фото. Дети с радостью играли с Витао и пытались забить мяч, как настоящие форварды. Родители детей отметили, что подобные мероприятия очень положительно влияют на физическое и эмоциональное развитие личности. Такие тренировки будут проходить в школе в течение всего года.

Школа № 95 с 1993 года начала инклюзивное образование, а с 1999 года участвует в программе "Интеграция детей с особыми потребностями". Сегодня в школе учатся 60 детей с такими особенностями как: глухота, нарушение слуха, синдром Дауна, аутизм, задержка психического развития и др.

Директор школы Юрий Моклович отметил недостаточное количество педагогического состава в инклюзивном образовании и важную социальную роль подобных мероприятий: "Считаю внедрения этого проекта очень важным для наших детей, ведь футбол - это спорт №1 в мире. Спасибо организаторам, что дали возможность заниматься футболом нашим детям и пригласили квалифицированного тренера".

О важности поддержки таких инициатив высказался и представитель Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра: "Для Parimatch Foundation развитие спорта для детей с инвалидностью является важнейшим направлением деятельности. И мы рады сегодня продолжить эстафету тренировок во Львове в рамках нашей программы «Да, я могу!". Уверен, что такие инклюзивные тренировки помогут социализировать детей в общественную жизнь».

"У наших фондов общая цель развития футбола. Мы создаем необходимые условия, чтобы дети, независимо от физических и ментальных способностей, могли развиваться физически. С тренерами, необходимым современным оборудованием, а главное - бесплатно", - прокомментировала развитие партнерства Инна Хмызова, директор Shakhtar Social.

В рамках работы проекта предусмотрено, что мастер-классы с участием игроков первой команды "Шахтера" пройдут в каждом из 4-х городов: Харькове, Киеве, Полтаве и Львове. В городах будут функционировать 2 группы по 15 детей с ментальными и физическими недостатками развития. Полтава и Львов присоединились к проекту впервые.

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ФК Шахтер, Дети, Львов, Детский футбол, Витао.
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