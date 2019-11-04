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Масвидаль обратился к Макгрегору, пригрозив ирландцу

Масвидаль обратился к Макгрегору, пригрозив ирландцу
12:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Twitter

Новости спорта:Хорхе считает, что ирландец должен ответить за свои скандальные выходки.

Обладатель специального пояса BMF от UFC Хорхе Масвидаль резко высказался об экс-чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре. Американский боец назвал скандального ирландца "карликом" и раскритиковал его за недавний инцидент с избиением пенсионера в баре.

"Вы знаете, что, черт возьми, я сделаю с этим еб***ым карликом, я выбью все дерьмо из этого мальца.

Дана Уайт, президент этой чертовой компании, сказал, что я слишком мужественен для Конора. Я прекрасно понимаю, почему люди хотят увидеть его страдания после всей той х**ни, что он сделал.

Но он не хочет этого дерьма, поэтому он продолжает чесать языком, чтобы оставаться на слуху. Вы сами видите, он бьет стариков по лицу, потому что только в таких боях он может выйти победителем", - приводит слова Масвидаля Daily Mail.

Напомним, в последнем поединке Хорхе Масвидаль победил Нэйта Диаса на UFC 244, которому врачи запретили продолжать бой из-за сильных рассечений.

После поединка Масвидаль заявил о готовности дать реванш Диасу, однако президент UFC Дана Уайт признался, что не заинтересован в организации этого боя.

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MMA, UFC, Конор Макгрегор, Хорхе Масвидаль.
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