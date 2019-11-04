Зрелище, кровь, восторг: в Харькове ярко отгремел WWFC 16 (Фото, Видео)

Новости спорта:В Харькове состоялся масштабный турнир WWFC 16: собрали для вас все самое интересное.

2 ноября на арене СК «Локомотив» в Харькове прошёл международный турнир по смешанным боевым искусствам WWFC 16, в рамках которого состоялось 10 поединков, а главным событием стали два титульных боя с участием харьковчан.

Уже с самого утра чувствовался огненный настрой фанатов ММА. Харьковчане очень ждали предстоящего турнира, и не зря. Атмосфера во Дворце спорта "Локомотив была невероятная. "Вот так праздник, мы этого долго ждали" - уверяли болельщики на трибунах. Харьков не подвел.

Душевное исполнение гимна Украины в исполнении певицы-сопрано Ксении Яровой:

После взяли слово Владимир Тесля и Денис Перч, которые поблагодарили болельщиков:

А после отличного разогрева стартовало шоу. В главных боях вечера героями схваток были бойцы из Харькове, что очень сильно подогревало интерес к данным поединкам. Телеграф Спорт совместно с WWFC собрали все, что вы могли пропустить:

Денис Бондарь — Кевин Рангель

27-летний харьковчанин Денис Бондарь (9-2) завоевал титул временного чемпиона WWFC в весе до 57 кг, одержав досрочную победу над бразильцем Кевином Рангелем (7-2). Изначально планировалось, что Денис оспорит титул чемпиона мира, принадлежащий ирландцу Блейну О’Дрисколлу, однако незадолго до боя тот получил травму ребра и был вынужден уступить место в гексагоне бразильцу.

Рангель старался держать украинца на дистанции, пользуясь превосходством в росте и длине рук, и пока Денис подбирал ключи к неудобному сопернику, Кевин записал на свой счёт перевод вниз и несколько плотных попаданий в стойке, после которых Бондарь своевременно сблизился в клинч. Оказавшись на настиле, Рангель забрал спину харьковчанина и зашёл на удушающий, но Денис выбрался из объятий бразильца. Во втором раунде Бондарь поразил Кевина несколькими попаданиями в стойке с рук и коленом из тайского клинча, после чего перевёл схватку вниз, занял доминирующую позицию сверху и заставил соперника сдаться, проведя удушение «треугольником» через руку.

Видео боя:

"Я не такой парень, который кого-то "вызывает!": что говорил Бондарь после победы:

Александр Плетенко — Вилсон Жуниор

Известный представитель харьковских ММА, 25-летний Александр Плетенко (15-5) дебютировал под эгидой лиги и завоевал вакантный титул чемпиона мира WWFC в весе до 61 кг благодаря победе над бразильцем Вилсоном Жуниором (11-4-1). Не сумев уложиться в необходимые рамки на официальном предматчевом взвешивании, Плетенко вышел в гексагон, имея в пассиве минус один балл. Во время боя Плетенко из раза в раз красиво бросая оппонента на настил и впоследствии взял доминирующую позицию в партере. По итогам пяти раундов судьи заслуженно определили его в победители единогласным решением.

Видео боя:

"Спортсмен, как пешка в руках тренера, что мне говорит тренер - то я и делаю": что говорил Плетенко после победы:

Алаа Мансур — Алексей Пасюга

Абсолютному триумфу харьковчан в рамках основного карда WWFC 16 помешала неудача 25-летнего полусредневеса Алексея Пасюги (2-1) сражавшегося против египтянина Алаа Мансура (9-1). Пропустив несколько неслабых попаданий в голову от украинца по ходу жёстких разменов в первом раунде, Мансур окончательно решил сделать ставку на борьбу, сокращая дистанцию и тесня Алексея к сетке. При этом египтянин не довольствовался контролем, а переводил противостояние в партер. Во втором раунде Мансуру удалось сковать шею Алексея удушающим приёмом («треугольником»). Харьковчанин долго сопротивлялся, не давая сопернику завершить начатое, но в итоге Алаа быстро переключился на болевой («армбар»), и Алексею всё-таки пришлось сдаться.

Видео боя:

Олег Хачатуров — Белек Алиев

Более двух лет не выступал из-за травм украинский легковес Олег Хачатуров (8-3), ранее известный по выступлениям в M-1 Challenge и ACB, а в сентябре этого года заключивший контракт с лигой WWFC. Его соперник, кыргызстанец Алиев (7-2), сразу атаковал украинца парой жёстких лоу-киков. В ответ Олег пробил хай-кик, после чего бросил Белека вниз и не отпустив захват, продолжив наносить удары из-за спины то одной, то другой рукой. Алиев пытался укрыться за перчатками, но всё равно пал под напором Хачатурова в первом же раунде.

Видео боя:

"Я не дрался 2 года и вот у меня появилась возможность вернуться: что сказал Олег после победы:

Все результаты WWFC 16 в Харькове:

Main Card

Денис Бондарь (Украина) — SBM 2 (удушающий приём) — Кевин Рангель (Бразилия)

Александр Плетенко (Украина) — UD 5 (по очкам единогласным решением судей) — Вилсон Жуниор (Бразилия)

Алаа Мансур (Египет) — SBM 2 (болевой приём) — Алексей Пасюга (Украина)

Олег Хачатуров (Украина) — КО 1 (нокаут) — Белек Алиев (Кыргызстан)

Prelimenary Card

Георги Кубеяшвили (Грузия) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Сергей Радченко (Украина)

Михаил Шаблий (Украина) — ТКО 1 (технический нокаут) — Максим Стоянов (Украина)

Владимир Барышев (Украина) — UD 3 (по очкам единогласным решением судей) — Владислав Калюта (Украина)

Екатерина Шакалова (Украина) — SBM 1 (удушающий приём) — Дарья Чибисова (Украина)

Early Prelims

Андрей Королев (Украина) — ТКО 1 (технический нокаут) — Роман Выборный (Украина)

Евгений Завгородний (Украина) — SBM 2 (удушающий приём) — Анатолий Гаврилов (Украина)