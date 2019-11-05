В Украине стартовал Dota 2 турнир Red Bull River Runes!

Новости спорта:В Украине снова проходит Red Bull River Runes -национальный турнир по Dota 2 в формате 1х1 с LAN-финалом в Киеве.

Red Bull R1v1r Runes - это турнир нового формата для поклонников Dota 2, которые хотят попробовать свои силы в одиночку. Лучшие игроки Украины по итогам 8-ми отборочных онлайн-турниров приедут на LAN-финал в Киев, а победитель получит право встретиться и потренироваться с игроком всемирно известной команды OG!

Для украинских геймеров Red Bull R1v1r Runes начнется с 8-ми отборочных турниров, которые в течение ноября-декабря будут проходить онлайн на сайте оператора турнира - игровой медиа-площадке StarLadder. В каждом отборочном турнире будут определены 2 финалиста, которые и поедут на LAN-финал. Уже в Киеве, 14 декабря, все 16 участников сыграют за право поехать и встретиться с игроком OG!

Регистрация на отборочные турниры открыта и вместе с расписанием доступна по ссылке. Впереди 8 отборочных турниров - 11-го, 14-го, 18-го, 21-го, 30-го ноября и 2-го, 4-го, 6-го декабря. Смотреть трансляции полуфиналов и финалов отборочных онлайн-турниров можно здесь.

LAN-финал Red Bull R1v1r Runes пройдет 14 декабря в Киев Киберспорт Арене, по адресу: г. Киев, ул. Вадима Гетьмана, 13, около станции метро “Шулявская”.

Кроме главного подарка победителю, каждый финалист Red Bull River Runes, в зависимости от занятого места, получит подарки от партнеров турнира.

Мод Red Bull R1v1r Runes немного отличается от классической Dota 2 и привычного многим режима 1х1, и нацелен на то, чтобы сделать игру динамичнее и интереснее. Оба игрока начинают с Blink Dagger, Bottle, Observer Ward и курьером. Также оба начинают с 3 уровнем и всеми полагающимися способностями.

На 15 минуте игры под башнями обоих героев появятся Divine Rapiers, а особо ловкие игроки смогут не только получить свою, но и украсть Рапиру оппонента.

Опыт, золото и другие аспекты игры остались классическими, так что изучать глобально игру заново не придется.

О Dota 2

Dota 2 - это многопользовательская онлайн боевая арена, созданная как модификация игры WarCraft3. Эта модификация стала широко известной, и это привело к разработке полноценной игры на ее основе, права на которую сейчас принадлежат корпорации Valve. Ежегодно во всем мире проводятся несколько турниров по Dota 2 с миллионами участников.

В Dota 2 есть 115 героев, каждый из которых наделен уникальными возможностями и имеет индивидуальный стиль игры. Dota 2 проходит в режиме реального времени; это означает, что игроки постоянно совершенствуют героев, собирают предметы, повышают уровень и идут в бой. Когда героя убивают, он перерождается в своем лагере после небольшой задержки. Все эти перестановки и комбинирования в игре поддерживают ее быстрый темп, и заставляют игрока быть постоянно активным, чтобы достичь первенства.