Чемпион мира по биатлону пропустит январские этапы Кубка мира

Новости спорта:У норвежца Йоханнеса Бе должен родиться ребенок.

Семикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бе принял решение сделать паузу в выступлениях в январе из-за рождения ребенка.

"Хочу остаться с семьей до рождения ребенка, а потом проведу некоторое время дома. И я, и моя жена Хедда, и ребенок должны чувствовать, что все хорошо.

Я должен показать правильный пример. В конце концов, самое большое событие, которое может случиться - это стать отцом", - приводит слова биатлониста Aftenposten.

Напомним, в январе 2020 года состоятся три этапа Кубка мира - в немецких городах Оберхофе и Рупольдинге, а также в словенской Поклюке.

По итогам сезона-2018/19 Бе завоевал первый в карьере Большой хрустальный глобус.