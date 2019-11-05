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Чемпион мира по биатлону пропустит январские этапы Кубка мира

Чемпион мира по биатлону пропустит январские этапы Кубка мира
20:35 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:У норвежца Йоханнеса Бе должен родиться ребенок.

Семикратный чемпион мира по биатлону Йоханнес Бе принял решение сделать паузу в выступлениях в январе из-за рождения ребенка.

"Хочу остаться с семьей до рождения ребенка, а потом проведу некоторое время дома. И я, и моя жена Хедда, и ребенок должны чувствовать, что все хорошо.

Я должен показать правильный пример. В конце концов, самое большое событие, которое может случиться - это стать отцом", - приводит слова биатлониста Aftenposten.

Напомним, в январе 2020 года состоятся три этапа Кубка мира - в немецких городах Оберхофе и Рупольдинге, а также в словенской Поклюке.

По итогам сезона-2018/19 Бе завоевал первый в карьере Большой хрустальный глобус.

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Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
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