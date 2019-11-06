"Сделка неизбежна": назван следующий соперник Макгрегора

Новости спорта:Оди Аттар отметил, что команда Конора Макгрегора уже провела переговоры с UFC по этому поединку.

Менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Оди Аттар, заявил, что его клиент проведет поединок с американцем Дональдом Серроне.

"В эти выходные нам удалось провести продуктивные переговоры с UFC. Мы договорились по дате. Сделка с Серроне неизбежна. Не вижу ничего, что может нам помешать.

Обе стороны заинтересованы в подписании соглашения. Конор действительно готов провести несколько боев в 2020 году. Он хочет делать то, что ему нравится", - заявил Аттар в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Напомним, в своем последнем на данный момент бою, который состоялся в октябре 2018 года, Макгрегор проиграл Нурмагомедову.