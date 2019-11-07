Диас намекнул на завершение карьеры в UFC

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Нэйт Диас оставил загадочный пост в своем Instagram.
Боец намекнул на завершение карьеры, отказавшись от реванша с Хорхе Масвидалем.
"Нахр*н реванш. Это дерьмо закончилось еще до того, как началось. Бойцовская игра - мир тебе", - написал Диас.
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Fuck a rematch this shit was over before it started I’m goin on out on tour Peace out fight game
Напомним, на турнире UFC 244 Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса в бою за титул "Самого большого мерзавца". Поединок был остановлен после третьего раунда, поскольку доктора не позволили Диасу продолжать из-за рассечения.
Ранее сообщалось, что Нэйт Диас получил отстранение от боев на три месяца.