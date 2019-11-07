Диас намекнул на завершение карьеры в UFC

Новости спорта:Боец отказался от реванша с Хорхе Масвидалем.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Нэйт Диас оставил загадочный пост в своем Instagram.

Боец намекнул на завершение карьеры, отказавшись от реванша с Хорхе Масвидалем.

"Нахр*н реванш. Это дерьмо закончилось еще до того, как началось. Бойцовская игра - мир тебе", - написал Диас.

Напомним, на турнире UFC 244 Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса в бою за титул "Самого большого мерзавца". Поединок был остановлен после третьего раунда, поскольку доктора не позволили Диасу продолжать из-за рассечения.

Ранее сообщалось, что Нэйт Диас получил отстранение от боев на три месяца.