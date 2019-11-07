Скачать
Четверг, 07.11.2019
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Лига чемпионов: результаты всех матчей дня, 6 ноября (Видео)
Хирн назвал имя следующего соперника Усика
Хирн назвал имя следующего соперника Усика
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)
Реал - Галатасарай: бенефис 18-летнего Родриго в Мадриде (Видео)

Диас намекнул на завершение карьеры в UFC

Диас намекнул на завершение карьеры в UFC
11:36 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Боец отказался от реванша с Хорхе Масвидалем.

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Нэйт Диас оставил загадочный пост в своем Instagram.

Боец намекнул на завершение карьеры, отказавшись от реванша с Хорхе Масвидалем.

"Нахр*н реванш. Это дерьмо закончилось еще до того, как началось. Бойцовская игра - мир тебе", - написал Диас.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Fuck a rematch this shit was over before it started I’m goin on out on tour Peace out fight game

Публикация от Nate Diaz (@natediaz209)

Напомним, на турнире UFC 244 Хорхе Масвидаль победил Нейта Диаса в бою за титул "Самого большого мерзавца". Поединок был остановлен после третьего раунда, поскольку доктора не позволили Диасу продолжать из-за рассечения.

Ранее сообщалось, что Нэйт Диас получил отстранение от боев на три месяца.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

MMA, UFC, Нэйт Диас, Новости UFC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер чудом вырвал ничью в Загребе, Пятов заработал пенальти (Видео)
02 Динамо З 3:3 Шахтер: события матча (Видео)
03 Роналду сыграет в Москве: стартовые составы на матч Локомотив - Ювентус
04 Ювентус вошел в "клуб 300" Лиги чемпионов
05 Камбэк года: обзор матча Динамо Загреб - Шахтер (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь