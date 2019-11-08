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Дон Дракон Уилсон впервые посетит Украину

Дон Дракон Уилсон впервые посетит Украину
10:52 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Звезда Голливуда и чемпиона мира по кикбоксингу Дон Уилсон по прозвищу Дракон едет в Украину.

В пятницу, 22 ноября 2019 года, впервые в Украине, одиннадцатикратный чемпион мира по кикбоксингу и фул-контакт карате, увековеченный в мировом зале славы боевых искусств, звезда Голливуда Дон "Дракон" Уилсон.

В Киеве он проведет мастер-класс, чем он занимается в последнее время по всему миру.

Он преуспел в единоборствах. За 40 лет спортивной карьеры провел больше сотни боев, в 47 из них победил нокаутом. Стал 11-кратным чемпионом мира в профессиональной версии кикбоксинга. Хотя он уверяет, что он не столько кикбоксер, сколько последователь одного из стилей кунг фу.

Дон Уилсон известен как киноактер, продюсер, и конечно же, как актер. Он запомнился по серии боевиков «Кровавый кулак», фильмам «Ниндзя драконы», «Бэтмен навсегда», «Разборка в Маниле», «Фантастический боец», «Черный пояс»…

Сейчас 65-летний Дракон мало снимается, а больше занимается обучением молодых спортсменов, ездит по миру. В Украину он приедет впервые.

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Все по теме:

Голливуд, Каратэ, Чемпион, Единоборства, Дон "Дракон" Вилсон, Дон "Дракон" Уилсон.
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