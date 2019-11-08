Назван состав сборной Украины по гандболу на ближайшие матчи

Главный тренер сборной Украины Наталья Ляпина назвала состав национальной команды, которая начнет подготовку к турниру в Польше.
22-24 ноября украинки сыграют на турнире в Люблине. Соперницами украинок станут сборные Польши, Беларуси и Литвы.
Состав сборной Украины:
Вратари:
Елизавета Воронько («Карпаты», Ужгород)
Юдит Балог («Бекешчаба», Венгрия)
Виктория Салтанюк («Галичанка», Ужгород)
Анна Жомер («Днепрянка», Херсон)
Полевые игроки:
Ольга Передерий («Мец», Франция)
Леся Смолинг (Pilka Reczna Koszalin, Польша)
Ирина Глибко («Рымнику-Вылча» (Румыния)
Лилия Горильская («Сомбатхей», Венгрия)
Ирина Компаниец («Ювента», Словакия)
Наталья Савчин («Галичанка», Львов)
Александра Фурманец («Галичанка», Львов)
Наталья Шипляк («Галичанка», Львов)
Диана Дмитришин («Галичанка», Львов)
Анастасия Мелекесцева («Галичанка», Львов)
Евгения Когуч («Карпаты», Ужгород)
Карина Колодюк («Карпаты», Ужгород)
Милана Шукаль («Карпаты», Ужгород)
Анна Дябло («Днепрянка», Херсон)
Кристина Добровольская («Днепрянка», Херсон)
Анастасия Калыгин («Днепрянка», Херсон)
Ирина Павлик («Днепрянка», Херсон)
Аля Гончаренко («Днепрянка», Херсон)
Анна Гававка («Карпаты», Ужгород)
Анастасия Бондаренко («Бровары»)
Екатерина Валовая («Виктория Берестье», Беларусь)
Анастасия Оржаховская (Киев)
Расписание матчей Украины на турнире в Польше:
22 ноября. Украина - Беларусь
23 ноября. Польша - Украина
24 ноября. Украина - Литва