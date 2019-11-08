Четырехкратный олимпийский чемпион будет работать комментатором

Новости спорта:Речь идет о знаменитом норвежском биатлонисте Эмиле Хегле Свендсене.

Кроме олимпийского "золота" норвежец успел стать 12-кратным чемпионом мира по биатлону. Весной 2018-го года Свендсен обьявил о завершении карьеры.

В преддверии нового биатлонного сезона Свендсен решил стать комментатором гонок.

Он планирует обьяснять, что происходит во время гонок. Биатлонист уже получил несколько сообщений от бывших коллег и обещает быть добрым комментатором.

"Посмотрим, гожусь ли я на что-то еще, кроме как бегать на лыжах и стрелять. Думаю, что все будет хорошо", - заявил Свендсен.

Также, Свендсен сотрудничал в качестве консультанта с частной норвежской биатлонной командой Mesterbakeren, а 19 августа 2019 года подписал с ней тренерский контракт.