Джима пропустит отбор в команду Украины на Кубок мира

Новости спорта:Юлия Джима может выступить в спринте на первом этапе Кубка IBU.

Спортсменка не примет участие в предсезонных стартах Кубка Норвегии, которые состоятся 16-17 ноября, но может выступить на первом этапе Кубка IBU в Шушене.

В начале ноября Юлия Джима прилетела в Киев, где пробудет несколько дней. Потом она вернется в Поклюку, где будет тренироваться до 25 ноября.

Украинская биатлонистка может выступить на первом этапе Кубка IBU в Шушене вместе со сборной Словении (если они решат заявится). В случае успешного старта Джима переедет в сборную Украины на этап Кубка мира.

Если же словенцы не поедут в Шушен, то будет определенная корректировка по передвижению Юли на Кубок мира, - рассказал гостренер сборной Украины Евгений Колупаев.

Напомним, первый этап Кубка мира по биатлону начнется в шведском Эстерсунд (30 ноября - 8 декабря).