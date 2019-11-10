Сборная Украины проиграла Латвии в финале хоккейного турнира в Таллине

Новости спорта:Сборная Украины по хоккею проиграла в финальном матче Turkish Airlines Baltic Challenge Cup команде Латвии со счетом 2:3.

Встреча прошла с преимуществом латвийской сборной, хотя счет открыли подопечные Сергея Витера. На 10-й минуте Янишевский после передачи Тарана отправил шайбу в ворота. К сожалению, подвели нашу команду частые удаления в ее составе.Латыши дважды реализовали численный перевес, а еще одну шайбу провели в момент, когда наш пятый игрок только вышел со скамейки штрафников.

Перед последним периодом преимущество соперника исчислялось двумя шайбами, но за 10 минут до окончания матча Лялька также наказал соперника за удаление в его составе и сократил разрыв в счете до минимума. В концовке встречи украинцы имели шанс перевести игру в овертайим, но не реализовали голевой момент. Отметим, что голкипер нашей сборной Олег Петров был признан лучшим вратарем турнира.

Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. Финал

Украина - Латвия - 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Гол: Янишевский (9:08), Лялька (49:54)

Украина: Петров, Дьяченко, Жовнир, Алексюк, Боевых, Григорьев, Петрухно, Романенко, Сильницкий, Таран, Бабинец, Буценко, Ворона, Гриценко, Коренчук, Куцевич, Луговый, Лялька, Мазур, Ромащенко, Савченко, Янишевский.

Ледовая арена: «Тондираба» (Таллинн, Эстония).