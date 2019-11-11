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Волейболистки Химика завоевали Суперкубок Украины 2019 (Фото, Видео)

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Волейболистки Химика завоевали Суперкубок Украины 2019 (Фото, Видео)
09:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ВК Химик

Новости спорта:В Черкассах волейболистки из "Химика" завоевали Суперкубок Украины, обыграв "Орбиту-ЗНУ-ОДЮСШ".

Безусловно, «Химик» считался фаворитом. Но волейболистки из Запорожья, после откровенно неудачного старта сезона, нашли в себе силы и способность заметно улучшить свою игру, а две победы «на зубах» в последнем туре Суперлиги над «Волынью-Университет-ОДЮСШ» солидно прибавили им психологической уверенности. Поэтому в Черкассы они прибыли в хорошем настроении и с огромным желанием дать действующим обладательницам всех внутренних трофеев бой. И это им удалось!

Чисто в игровом плане подопечные Ирины Комиссаровой грозным соперницам действительно почти ничем не уступали. На их удачные приемы они тут же отвечали своими и, соответственно, имея возможность продуктивно импровизировать, связывающая «Орбиты-ЗНУ-ОДЮСШ» Елена Грицуняк делала это не менее эффектно и эффективно, чем ее визави по другую сторону сетки - Ольга Скрипак. Наконец, точные «выстрелы» главного бомбардира южненок Юлии Бойко чередовались с не менее успешными «залпами» Виктории Савченко. Ну, а на блоках преимущество действующих серебряных призеров Суперлиги над чемпионками вообще вышла вообще тройной - 13: 5.

Такое увлекательное и невероятно интригующее противостояние продолжалось лишь до конца первых двух сетов и к середине третьего. Ведь именно в кульминационные моменты подопечные Евгения Николаева, что называется, на классе, выдавали мощные рывки, которые становились решающими. Нестандартные действия Скрипак, рассудительность Бойко и ювелирная точность Татьяны Козловой привели к массовым ошибкам соперниц (после матча Ирина Комиссарова отметила, что основной причиной конечной неудачи ее команды стали локальные провалы в качестве действий на подачах и, особенно, приемах) и, как следствие, принесли «Химику» победы в двух первых партиях.

Ну, а в третий, когда «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ», благодаря ударному «вспышки» Анны Харчинская, Полины Пасс и Ксении Пугач, вела - 10: 8, коренной перелом в ее сценарий несколько неожиданно внесла 17-летняя связующая южненок Дарья Великоконь. Выйдя на подачу, умопомрачительными траекториями полета мяча она заставила соперниц ошибаться на приемах и, выдав четыре эйса и оформив своей команде рывок - 7: 0, фактически самостоятельно решила судьбу и этого сета, и всего поединка.

Видео награждения:

«Химик» (Южный) - «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» (Запорожье)

3: 0 (25:20, 25:21, 25:16)

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Волейбол, ВК Химик, Новости волейбола, ВК Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ.
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