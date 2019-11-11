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Украина примет участие на чемпионате мира по ММА: как готовятся спортсмены

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Украина примет участие на чемпионате мира по ММА: как готовятся спортсмены
10:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Сборная Украины по смешанным боевым искусствам UF MMA будет участвовать в чемпионате мира по смешанным боевым искусствам.

Сборная Украины по смешанным боевым искусствам UF MMA будет участвовать в чемпионате мира по смешанным боевым искусствам - MMA Elite World Championship 18-23 ноября в Сингапуре.

Чемпионат делегирует GAMMA (Global Association of Mixed Martial Arts) - европейская некоммерческая MMA организация, которая функционирует с 2018 года и основана в Амстердаме. Ее участники имеют членство в более чем 60 федерациях по всему миру и многолетний опыт в MMA.

Уникальность чемпионата MMA Elite World Championship в партнерстве с международной спортивной организацией - One Championship, которая является крупнейшей на территории Азии. Цель такой мощной поддержки - организовать мероприятие, которое даст еще больше возможностей для роста и развития любительского MMA.

Сборная Украины по MMA:

Слова Дениса Перча перед стартом турнира:

«Мы хотим, чтобы наши воспитанники сначала отточили свое мастерство на любительском уровне. Мы, как сборная - даем все для этого будущим профессионалам, поскольку детский спорт - это наш основной приоритет.

Для нас важно заинтересовать абсолютно все категории подрастающих поколений, несмотря на то, есть ли у них финансовые возможности для занятий спортом и выступленй в соревнованиях. Поэтому участие в таких мероприятиях как MMA Elite World Championship - это еще одна возможность стать на шаг ближе к нашей цели».

Таким образом, 18 украинских спортсменов в 16 весовых категориях представят нашу страну на World Championship. Кроме всего, для победителей чемпионата это возможность получить стипендию в размере 4 тыс. дол. и год членства в академии Envolve MMA. А лучших бойцов - мужчину и женщину наградят контрактом на 100 тыс. дол. и 5 поединков с World One Championship.

Все соотечественники будут болеть за UF MMA, ведь сборная по смешанным боевым искусствам имеет множество ресурсов для того, чтобы вернуться в Украину с золотом и еще больше перспективами для любительского ММА.

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