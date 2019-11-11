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Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо

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Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
18:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Украина выиграла два «золота» на чемпионате мира.

В Южной Корее завершился чемпионат мира по самбо. В последний день украинцы пополнили медальную копилку еще двумя наградами - Анастасия Сапсай взяла «золото» в категории более 80 кг, а Петр Давыденко стал третьим в категории до 90 кг.

Таким образом, сборная Украины завоевала на чемпионате мира шесть медалей - две золотые и четыре бронзовых. Также в активе нашей команды два «серебряных» Кубка за вторые места в командном зачете у женщин в боевом самбо.

Напомним, что в первый день соревнований золотую медаль завоевал Владислав Руднев.

Это первая медаль мирового первенства в карьере Анастасии — ранее она дважды становилась чемпионкой Европы (в Минске-2017 и Афинах-2018), а также победительницей Европейских игр в Минске-2019.

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Дзюдо, Самбо, НОК Украины, Анастасия Сапсай, Альманах-2019.
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