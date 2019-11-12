Мотор остался без главного тренера после позора в Лиге чемпионов

Новости спорта:Николай Степанец проработал с командой чуть больше года

Чемпион Украины «Мотор» уволил своего главного тренера Николая Степанца. Об этом XSPORT.ua стало известно из собственных источников. Вскоре клуб должен подтвердить эту информацию официально.

На данный момент запорожская команда лидирует в Суперлиге, выиграв семь из семи матчей, а также возглавляет группу А в SEHA-Лиге. Однако руководство клуба крайне недовольно выступлением команды в Лиге чемпионов. «Мотор» выступает в группе В, из которой в плей-офф выходят шесть команд, но запорожцы с 1 очком (выездная ничья с «Порту») занимают восьмую позицию.

В своем последнем матче еврокубка команда Степанца выиграла первый тайм с перевесом в пять голов, но все равно уступила «Монпелье».

Отметим, что Степанец вернулся в «Мотор» в октябре 2018 года, когда сменил на посту главного тренера Патрика Ромбела. Он также был уволен из-за неудачных выступлений в Лиге чемпионов – четыре поражения в четырех матчах. Со Степанцом запорожцы все же вышли из группы, но в первом раунде плей-офф уступили «Виве Кельце».