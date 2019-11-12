Звездный легкоатлет попался на допинге

Новости спорта:Абрахам Киптум получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Бывший рекордсмен мира в полумарафоне кениец Абрахам Киптум получил четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Об этом информирует официальный сайт Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU).

Спортсмена дисквалифицировали по статье "Использование запрещённого вещества или запрещённого метода".

Дисквалификация Киптума отсчитывается с 26 апреля 2019 года. Его результаты, показанные с 13 апреля 2018 года по 26 апреля 2019-го, будут аннулированы.