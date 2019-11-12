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Нурмагомедов рассказал, когда завершит карьеру

Нурмагомедов рассказал, когда завершит карьеру
12:49 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, кто будет его соперником после Тони Фергюсона.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что может завершить карьеру в ММА после поединка против Тони Фергюсона.

Ожидается, что именно этот соперник станет следующим для россиянина, хотя контракт еще не подписан.

На вопрос о том, кто станет оппонентом Нурмагомедова после этого, боец ответил, что, вполне вероятно, что уже никто.

"Это мы уже слишком далеко заглядываем. Честно говоря, не люблю настолько далеко идущие планы строить. Всегда реально смотрю на вещи. До боя с Тони Фергюсоном тоже нужно дожить.

До него практически полгода, пять месяцев. Так что посмотрим. Думаю, может, после него ничего и не будет уже", - цитирует Нурмагомедова RT на русском.

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Все по теме:

MMA, UFC, Тони Фергюсон, Хабиб Нрмагомедов.
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