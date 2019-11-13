Украинские красотки: Бех-Романчук и Белодед получили награды от НОК

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Пару дней назад в Олимпийском доме состоялось традиционное чествование лучших спортсменов и тренеров месяцев.

Свои заслуженные награды получили лауреаты августа и октября; ими стали двукратная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед и ее наставники-родители Светлана Кузнецова и Геннадий Белодед и вице-чемпионка мира по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук и ее личный тренер Вадим Крушинский.

"Сегодня у нас семейное собрание: Дарья с родителями, Марина с мужем Михаилом Романчуком /серебряный призер чемпионата мира по плаванию на 1500 метров, - прим Ред/. Очень приятно, что мы такие замечательные спортивные семьи. Обе наши героини впервые получают звание лучшей спортсменки месяца, но их блестящие результаты дают прекрасную надежду, что это далеко не последний раз", - отметил во время награждения президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Он напомнил о свершениях Дарьи Белодед и Марины Бех-Романчук, благодаря которым они получили высокие награды НОК.

"Дарья стала самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо, одолев в финале хозяйку соревнований - представительницу школы основателей дзюдо японку Фуну Тонако. Кроме этого, наша дзюдоистка является обладательницей "золота" чемпионата Европы и II Европейских игр в Минске", - сказал президент НОК.

"В свою очередь Марина в Дохе, несмотря на проблемы со здоровьем, завоевала звание вицечемпионки мира по легкой атлетике в прыжках в длину, показав личный рекорд сезона - 6,92 метра. Вот так, шаг за шагом, надо и дальше идти к новым свершениям, тем более, что Марина имеет прекрасного мотиватора - талантливого мужа Михаила Романчука, - добавил Бубка.

Президент НОК Украины поздравил с признанием лучших тренеров месяцев. "Светлана Олеговна и Геннадий Григорьевич /Белодед/ мастерски подходят к подготовке Даши, совмещая работу наставников и родителей. Это очень непросто, но блестящие результаты Дарьи говорят сами за себя. Показатели Марины также говорят о высоком профессионализме ее молодого наставника Вадима Викторовича. приятно, что его тандем с Мариной плодотворно умножает замечательные спортивные традиции Хмельницкой области", - сказал он.

Бубка выразил искренние слова благодарности Федерации дзюдо Украины и Федерации легкой атлетики Украины и лично президентов федераций: Роману Насирову и Игорю Гоцулу соответственно.

Президент НОК Украины также поблагодарил за поддержку и содействие подготовки лауреаток физкультурно-спортивному обществу "Динамо" и Комитету физического воспитания и спорта Министерства образования и науки Украины и присутствовавшим на мероприятии их руководителям: Виктору Коржу и Вадиму Стеценко.

Со своей стороны, лауреаты спортивных месяцев выразили слова благодарности Олимпийскому комитету во главе с Сергеем Бубкой за высокую оценку их работы, выразив готовность к продолжению эффективной подготовки к олимпийскому Токио-2020.