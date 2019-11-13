Мотор уволил наставника: кто будет готовить команду к предстоящим матчам

Новости спорта:Запорожский клуб временно возглавили Евгений Будко и Сергей Серенко.

Запорожский Мотор назначил исполняющих обязанности главного тренера клуба. Временно эту должность займут Евгений Будко и Сергей Серенко, сообщает XSPORT.ua.

Тренерский тандем уже приступил к своим непосредственным обязанностям и готовить команду к матчу SEHA-Лиги против македонского Вардара. Отметим, что на этот поединок тренерским штабом было принято решение задействовать молодежь. Матч в Скопье пройдет сегодня, 13 ноября. Начало встречи в 21:10 по киевскому времени. На данный момент Мотор лидирует в SEHA-Лиге, добыв семь побед в семи стартовых турах.

В тоже время, основной состав Мотора под руководством Ростислава Ланевича остался в Запорожье и продолжает подготовку к выездным матчам Лиги Чемпионов против Монпелье (17 ноября) и Киля (20 ноября).

В турнирной таблице ЛЧ украинцы с одним очком остаются на последнем месте в группе, лишь раз добыв ничью в семи встречах.

Напомним, что после последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов, Мотор принял решение уволить Николая Степанца с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов клуба именно в еврокубках.