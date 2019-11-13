Скачать
Среда, 13.11.2019
Известный испанский нападающий завершил карьеру
Известный испанский нападающий завершил карьеру
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Украинка Сапсай - чемпионка мира по самбо
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Ван Дейк - лучший футболист года по версии Goal
Днепр - Киев-Баскет: анонс и прогноз на матч Кубка ФИБА (Фото)
Днепр - Киев-Баскет: анонс и прогноз на матч Кубка ФИБА (Фото)

Прищепа вышла замуж за чемпиона мира и Европы по кикбоксингу

Прищепа вышла замуж за чемпиона мира и Европы по кикбоксингу
15:26 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Время и скорость слились воедино: Наталья Прищепа узаконила отношения с Романом Кролем.

Двукратная чемпионка Европы в беге на 800 метров и чемпионка II Европейских игр в Минске-2019 легкоатлетка Наталия Прищепа вышла замуж.

Ее избранником стал также известный спортсмен, чемпион мира и Европы по кикбоксингу Роман Кроль. Свадьба прошла в Ровно, откуда родом и где проживают оба спортсмена.

Отметим, что два года назад Кроль пережил микроинсульт (аневризму сосудов головного мозга), и на срочную операцию для титулованного земляка, на тот момент уже работавшего в качестве тренера с детьми, собирали всем городом. В итоге благодаря неравнодушным людям болезнь удалось побороть и сейчас Роман живет полноценной жизнью, продолжая тренерскую деятельность.

Что касается отношений с Прищепой, то первое время легкоатлетка не предавала огласке тот факт, что они с Романом уже пара, но уже начиная с мая нынешнего года активно размещала совместные фотографии с Кролем на своей странице в Instagram.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Легкая атлетика, Новости легкой атлетики, Наталия Прищепа, Роман Кроль.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я снова дома": Роналдиньо объявил о возвращении в Барселону
02 Сербия - Украина: прогнозы букмекеров на заключительный матч отбора Евро-2020
03 Тайсон может покинуть Шахтер из-за расизма в Украине
04 Очередная тренерская отставка в Италии
05 Экс-звезда Барселоны приобрел именитый футбольный клуб
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь