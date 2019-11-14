Разгром Динамо и 13-я победа Кременчуга

Новости спорта:В матче 15-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) «Кременчуг» победил на выезде харьковское «Динамо» 12:1.

«Кременчуг» добыл 13 победу в сезоне. В Харькове лидер чемпионата разгромил местное «Динамо» 12:1. У гостей шайбы забросили: Киселев (дважды), Григорян, Грицких (трижды), Серанов, Толстушко, Орлов, Созонов (дважды), Бондарук.

У лидера чемпионата «Кременчуга» стало 38 очков после 15 матчей. У ближайшего преследователя «Днепра» - 31 очко после 14 матчей.

Напомним, в матчах 15-го тура чемпионата УХЛ «Донбасс» победил в Белой Церкви «Белый Барс» 4:0, а "Днепр" разгромило на выезде «Ледяных Волков» 13:2.