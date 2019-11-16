Вассел забил Харитонова в главном бою Bellator 234 (Видео)

Новости спорта:Сергей Харитонов потерпел сокрушительное поражение на турнире Bellator в Израиле.

Сергей Харитонов потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде.

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов потерпел поражение в поединке с Линтоном Васселом на турнире Bellator в Израиле. Бой продлился два раунда и был остановлен рефери. В Сети появилось видео момента остановки поединка.

Видео остановки боя:

Полное видео боя:

После поединка Сергей в раздевалке записал обращение к фанатам. "Друзья всем привет. Расстроил вас сегодня всех. В первом раунде порвал связку. Остановиться не мог, — произнес он в видеообращении в инстаграм. — Бился дальше. Итог — разрыв связки. Сделаю операцию, вернусь еще сильнее".