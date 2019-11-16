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Донбасс победил Бейбарыс в Континентальном кубке

Донбасс победил Бейбарыс в Континентальном кубке
17:38 Сегодня Телеграф Укринформ ХК Донбасс

Новости спорта:Донецкий "Донбасс" обыграл казахстанский "Бейбарыс".

Украинский хоккейный клуб "Донбасс" (Донецк) обыграл в субботу, 16 ноября, казахстанский "Бейбарыс" в своей второй встрече Континентального кубка IIHF, который проходит в польском городе Краков.

Счет матча - 5:3 (1:1, 3:1, 1:1).

Шайбы забросили: Александр Костиков (13-я минута), Илья Коренчук (22, 30), Виталий Лялька (24) и Евгений Никифоров (59) - в составе чемпионов Украины; Альберт Вишняков (14), Евгений Дерябин (22), Денис Макаров (44) - в казахстанском клубе.

Напомним, в первой игре украинская команда в овертайме уступила лидеру группы, вице-чемпиону Беларуси гродненскому "Неману" - 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1).

Неман - Донбасс: обзор матча (Видео)

В другой встрече сегодня сыграют белорусский "Неман" и польская "Краковия".

Положение команд на этот час: "Донбасс" - 4 очка (после 2-х игр), "Краковия" - 3 (1), "Неман" - 2 (1), "Бейбарыс" - 0 (2).

Турнир в Кракове продлится до 17 ноября. Завтра "Донбасс" встретится с "Краковией".

Параллельно в датском городе Войенс проходят матчи второго полуфинального квартета Континентального кубка. Играют команды "Сеннерюск" (Дания). "Амьен" (Франция), "Ноттингем Пантерз" (Англия) и "Ференцварош" (Венгрия).

В суперфинал выйдут по два клуба из каждой группы.

Как информировало агентство, в октябре "Донбасс" стал победителем второго раунда Континентального кубка, обыграв в Броварах латвийский "Мого", румынскую "Корону" и сербскую "Црвену Звезду".

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Хоккей, ХК Донбасс, Континентальный кубок, Новости хоккея.
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