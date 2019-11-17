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Донбасс обыграл Бейбарыс в Континентальном кубке

Донбасс обыграл Бейбарыс в Континентальном кубке
07:45 Сегодня Телеграф Фото: УХЛ

Новости спорта:Донбасс обыграл чемпиона Казахстана.

Вчера, 16 ноября, в польском Кракове продолжились полуфинальные игры Континентального Кубка, в котором принимает участие и чемпион Украины донецкий «Донбасс». Во втором туре подопечным Сергея Витера противостоял действующий чемпион Казахстана атырауский «Бейбарыс».

«Бейбарыс» – «Донбасс» 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Шайбы: 0:1 - Коренчук - мен. - 12:32, 1:1 - Вишняков (Савенков) - 13:35, 1:2 - Коренчук (Карамнов, Сильницкий) - 21:14, 2:2 - Дерябин - 21:25, 2:3 - Лялька - 23:18, 2:4 - Коренчук (Пангелов-Юлдашев) - 28:34, 3:4 - Макаров (Вишняков, Митряков - бол.) - 50:54, 5:3 - Никифоров - пустые ворота - 58:32.

Бейбарыс: Микушин (Волошин - с 28:34); Митряков - Савенков - Вишняков; Кутугин - Макаров; Куликов - Кучин - Дзедаев; Смирнов - Степаненко; Филонов - Иванов - Дерябин; Степанов - Писарев; Чемерилов - Зубков - Габдуллин; Кенбаев.

Донбасс: Горячевских (Дьяченко); Уилсон - Большаков, Матерухин - Белухин - Васильев; Сильницкий - Романенко, Лялька (А) - Карамнов - Коренчук (А); Яковлев - Жовнир, Шишлянников - Захаров (К) - Никифоров; Курбатов - Пангелов-Юлдашев, Подзиньш - Карпенко - Костиков.

Уже сегодня, 17 ноября, Донбасс сыграет заключительный матч в третьем раунде Континентального кубка против польской Краковии. 

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости спорта, Бейбарыс.
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