Сборная Украины проведет матчи в Черкассах

Новости спорта:Определилось место проведения двух международных товарищеских матчей между футзальными сборными Украины и Хорватии.

Спарринги состоятся 2 и 3 декабря в Черкассах во Дворце спорта “Будивельник” и будут начинаться в 19.00. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации футзала Украины.

Товарищеские матчи пройдут в рамках подготовки команд к элитному раунду европейской квалификации чемпионата мира по футзалу 2020 года.

Напомним, что в апреле подопечные Александра Косенко уже принимали хорватов в Запорожье. Тогда первый матч завершился вничью (1:1), а во втором хозяева победили (3:0).

В элитраунде отбора ЧМ-2020 в Сербии украинская команда встретится с Испанией, Францией и Сербией. Турнир пройдет 28 января - 2 февраля.