Украинка Беломоина испытала олимпийскую трассу в Японии

Новости спорта:Украинская спортсменка Яна Беломоина испытала олимпийскую трассу в Японии и вот, что она о нем думает.

Мы расспросили Red Bull спортсменку Яну Беломоину о впечатлениях от трассы, а также о других особенностях, на которые придется обращать внимание при подготовке к Олимпиаде.

Технические характеристики

Локация - MTB-парк на полуострове Идзу

Длина круга - 4 км

Перепад высот - 180 м

Акклиматизация и погодный фактор подготовки

Все велоспортивные соревнования на Олимпиаде-2020 будут проходить не в Токио, а на полуострове Идзу, что в трех часах езды от столицы. Яна объясняет, что большую роль при подготовке и непосредственно на соревнованиях будут играть погодные условия.

«Говорят, что в период Олимпиады будет очень жарко, поэтому важно правильно адаптироваться к старту. В Японии большая влажность, там иначе переносится жара. Вот даже в начале октября, в этот период, когда мы были, несколько дней поднималась температура и было сложно дышать. Такое ощущение, как будто тебе не хватает воздуха.

Поэтому на следующий год нужно будет грамотно посчитать, за сколько времени до старта туда лететь. Если календарь соревнований позволит прилететь туда заранее, сможем привыкнуть к климату и часовому поясу. Если перед Олимпиадой планировать какой-то старт, то наоборот - лучше прилететь за несколько дней до гонки, чтобы организм не успел почувствовать изменения часового пояса и климата».

Другим важным компонентом будут порывы ветра, которые на трассе случаются довольно часто. По словам Яны, такие сильные порывы ветра объясняются расположением MTB-парке на полуострове: его продувает.

Особенности трассы и первое катание на ней

Трассу на полуострове Идзу сконструировали специально под Олимпийские игры-2020, поэтому во время тестового ивента спортсмены действительно впервые знакомились с соревновательным кругом. Беломоина рассказывает, что это не в первый раз олимпийские трассы проектируют специально под эти соревнования.

«Говорят, что трассу в Японии строили полгода, привезли очень много разных камней. Я отнесу эту трассу к искусственным - и это вообще особенность олимпийских трасс. Для меня Игры-2020 будут третьими в карьере, и все олимпийские трассы, на которых я соревновалась, были построены искусственно: так было в Лондоне-2012, Рио-2016 и теперь в Токио-2020. А вот другие трассы, особенно в рамках Кубка мира, проводят в лесах, где большинство препятствий естественны. В этом самая большая разница между трассами».

На изучение трассы у спортсменов было три дня, а потом они вышли на старт. По мнению Яны, этого времени недостаточно для полноценного изучения круга.

«В первый день мы могли пройти трассу пешком, а следующие два дня - ездить. Времени для обкатки было не так много: полтора часа, а на следующий день еще две с половиной. На такую техническую трассу, где нужно привыкнуть ко всем препятствиям, - это очень мало времени. Мы точно не успели накатать ее к уверенности прохождения всех моментов».

Перед стартом на Олимпиаде у спортсменов будет 4 дня для изучения трассы: один день - на пеший подъем, три - для катания.

Технические особенности трассы

Общая оценка

«Наверное, это самая техничная трасса из всех, на которых я когда-либо ездила. Аналогичное мнение высказывают многие другие спортсмены: здесь сложно как в физическом плане, так и в техническом. В первый день пешей прогулки мы были очень удивлены увидеть каменные спуски и подъемы, которые сделали организаторы. Были моменты, когда даже ребята засомневались, насколько реально проехать какой-то спуск ».

Самый запоминающийся элемент

«Огромный трамплин с приземлением на камне. Откровенно говоря, я осилила его сразу, было сложно психологически справиться со страхом. У нас есть две линии для преодоления таких сложных элементов: "линия А" (быстрая, но самая опасная и самых техничных) и "линия B" (легче, но значительно длиннее). Лидеры рискуют, потому что каждая секунда может стать решающей. Поэтому этот трамплин нельзя объезжать, если ты хочешь рассчитывать на пьедестал, - нужно прыгать».

Падение, травмы и концентрация

«Трасса действительно очень опасна, расслабиться нет времени, а также подъемы засыпаны огромным камнем. Как в гонке, так и на тренировках было много падений. Еще до старта упали Кейт Кортни (чемпионка мира-2018 и победительница Кубка мира-2019) и Енни Риссведс (олимпийская чемпионка-2016), поэтому они даже не выходили на старт. А после 10 минут в гонке серьезно упала чемпионка мира-2019 Полин Ферран-Прево - она не финишировала».

На тестовом ивенте Яна Беломоина показала шестнадцатый результат, а победу одержала швейцарка Йоланда Нефф, почти на две минуты опередила ближайшую соперницу.

Женская олимпийская гонка по кросс-кантри состоится на этой трассе в MTB-парке на полуострове Идзу 28 июля 2020. За день до этого на старт выйдут мужчины.