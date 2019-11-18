В Одессе состоялся праздник хоккея (Фото)

Новости спорта:С 16 по 17 ноября в Одессе состоялся детский турнир по хоккею.

Под руководством Украинской молодежной хоккейной лиги при поддержке Parimatch Foundation в рамках соревнований «Золотая шайба» с 16 по 17 ноября в Одессе состоялся детский турнир по хоккею среди юношей 2011-2012 г.р.

Участниками были команды из разных уголков Украины: запорожская «Аврора», криворожский «Кривбасс», команда из Днепра и одесситы - «Морские Волки-1» и «Морские Волки-2».

Матчи турнира состоялись в Одесском Дворце спорта. Торжественное вбрасывание вместе с Президентом благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатериной Белорусской сделал председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

«Одессу нельзя назвать хоккейным городом, но я убежден, что если и в дальнейшем проводить подобные мероприятия, все больше и больше людей откроют для себя этот удивительный командный вид спорта. Мы рады, что Украинская молодежная хоккейная лига выбрала именно Одессу местом проведения этого праздника. Мы открыты и готовы поддерживать развитие хоккея в нашем городе», - отметил председатель Одесской областной государственной администрации Куцый Максим.

«Для Parimatch Foundation очень важна поддержка спортивно-социальных инициатив в различных регионах Украины. Сегодня мы рады приветствовать старт соревнований в Одессе! Уверена, что этот город воспитает много талантливых юных хоккеистов», - прокомментировала Президент Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

Праздник также посетили председатель комитета детско-юношеского хоккея Сергей Ковалев и председатель Приморской районной администрации Марат Королев.

После сыгранных матчей маленькие хоккеисты получили поощрительные подарки и возможность полакомиться праздничным тортом.

По результатам двух игровых дней лидером турнира стала команда «Морские Волки-1». Одесские юные хоккеисты забросили 42 шайбы за 4 матча и пропустили только 4.

Результаты первого игрового дня (16 ноября):

Морские Волки-1 – Морские Волки-2 – 5:0

Аврора – Днепр – 4:11

Днепр – Кривбасс – 11:2

Аврора – Морские Волки-2 – 4:1

Морские Волки-1 – Кривбасс – 11:1

Результаты второго игрового дня (17 ноября):

Морские Волки-1 – Аврора – 22:2

Днепр – Морские Волки-2 – 6:0

Морские Волки-1 – Днепр – 4:1

Аврора – Кривбасс – 7:6

Морские Волки-2 – Кривбасс – 5:3