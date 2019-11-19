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Чтобы разбежаться: Джима пробежит спринт на Кубке IBU

Чтобы разбежаться: Джима пробежит спринт на Кубке IBU
17:38 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Валерий Лесников рассказал о договоренности с Юлией Джимой.

Юлия Джима решила принять участие в спринте первого этапа Кубка IBU в Шушене, а затем присоединиться к команде в Эстерсунде, где пройдет первый этап Кубка мира. Об этом рассказал старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников.

"С составом команды на Кубок мира мы с тренерами определились вечером, после масс-стартов в Шушене. В Эстерсунде будут выступать сестры Семеренко, Дарья Блашко, Надежда Белкина, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

По Джиме есть предварительная договоренность, что она останется в Шушене, пробежит спринт на Кубке IBU, после чего присоединится к команде в Эстерсунде. Эта инициатива исходила от самой спортсменки, она хочет немного разбежаться перед Кубком мира. Остальные девушки, которые не вошли в состав на Эстерсунд, будут стартовать на этапах Кубка IBU", - сказал Лесников.

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Отметим, что сезон Кубка IBU стартует 28 ноября, а гонки первого этапа Кубка мира пройдут 30 ноября.

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Биатлон, Новости спорта, Юлия Джима, Новости биатлона.
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