Чтобы разбежаться: Джима пробежит спринт на Кубке IBU

Новости спорта:Валерий Лесников рассказал о договоренности с Юлией Джимой.

Юлия Джима решила принять участие в спринте первого этапа Кубка IBU в Шушене, а затем присоединиться к команде в Эстерсунде, где пройдет первый этап Кубка мира. Об этом рассказал старший тренер женской сборной Украины Валерий Лесников.

"С составом команды на Кубок мира мы с тренерами определились вечером, после масс-стартов в Шушене. В Эстерсунде будут выступать сестры Семеренко, Дарья Блашко, Надежда Белкина, Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

По Джиме есть предварительная договоренность, что она останется в Шушене, пробежит спринт на Кубке IBU, после чего присоединится к команде в Эстерсунде. Эта инициатива исходила от самой спортсменки, она хочет немного разбежаться перед Кубком мира. Остальные девушки, которые не вошли в состав на Эстерсунд, будут стартовать на этапах Кубка IBU", - сказал Лесников.

Отметим, что сезон Кубка IBU стартует 28 ноября, а гонки первого этапа Кубка мира пройдут 30 ноября.