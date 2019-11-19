Днепр в тяжелой борьбе одолел Белый Барс

Новости спорта:Тяжелая победа одного из фаворитов сезона.

В матче 17-го тура Украинской хоккейной лиги (УХЛ) херсонский «Днепр» победил дома «Белый Барс» 2:1.

Вторая команда чемпионата встретила серьезное сопротивление на своей площадке в Херсоне, встречаясь с «Белым Барсом». После двух периодов счет был ничейным 1:1. На шайбу Плотникова гости ответили точным броском Благого. В заключительной трети гол Дорофеева принес «Днепру» победу 2:1.

После этой победы «Днепр» набрал 34 очка и отстает от лидера чемпионата «Кременчуга» на 7 очков. Заметим, что «Кременчуг» сыграл на матч больше.

Напомним, в матче 16-го тура УХЛ «Кременчуг» победил дома «Белый Барс» 4:0.