Макгрегор теряет позиции в рейтинге P4P

Новости спорта:Конор Макгрегор потерял ещё две позиции и опустился уже на четырнадцатое место в рейтинге лучших бойцов UFC.

В UFC опубликовали свежие рейтинги всех весовых категорий, а также рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории, более известный как Pound-for-Pound.

В последнем произошли два изменения. Экс-чемпион организации Конор Макгрегор потерял ещё две позиции и опустился уже на четырнадцатое место, таким образом, ирландец близок к вылету из P4P. Роберт Уиттакер поднялся на тринадцатую позицию.

Рейтинге вне категории выглядит таким образом:

1. Джонс Джонс

2. Хабиб Нурмагомедов

3. Генри Сехудо

4. Стипе Миочич

5. Аманда Нуньес

6. Дэниель Кормье

7. Макс Холлоуэй

8. Исраэль Адесанья

9. Тони Фергюсон

10. Камару Усман

11. Валентина Шевченко

12. Дастин Порье

13. Роберт Уиттакер

14. Конор МакГрегор

15. Тайрон Вудли

Что касается весовых категорий, то в рейтинг среднего дивизиона вернулся Андерсон Силва и теперь занимает пятнадцатую позицию. В полутяжёлом весе отмечается прогресс Никиты Крылова, поднявшегося на четырнадцатое место.

P4P ВНЕ КАТЕГОРИЙДЖОН ДЖОНС

2Хабиб Нурмагомедов3Генри Сехудо4Стипе Миочич5Аманда Нуньес6Дэниель Кормье7Макс Холлоуэй8Исраэль Адесанья9Тони Фергюсон10Камару Усман11Валентина Шевченко12Дастин Порье13Роберт УиттакерRank increased by 114Конор МакГрегорRank decreased by 215Тайрон Вудли