Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов

Херсонский Продэксим с победы над минской Столицей стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов (2:1).
Голами в составе чемпиона Украины отметились Давид Ричард и Михаил Воланюк.
Завтра, 21 ноября, Продэксим сыграет с Барселоной, а 23 ноября — со Спартой.
В финальный турнир элит-раунда выйдут четыре команды-победительницы четырех групп. В параллельном матче Барселона с аналогичным счетом обыграла Спарту (2:1).
Лига чемпионов. Элит-раунд. Первый матч
Столица (Минск) — Продэксим (Херсон) 1:2
Голы: Жигалко, 37 — Ричард, 16, Воланюк, 36