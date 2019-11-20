Скачать
Среда, 20.11.2019
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Топ-клубы Европы заинтересовались лидером Динамо
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
"Вот это поворот": Моуринью возглавил Тоттенхэм
Биатлон может измениться до неузнаваемости
Биатлон может измениться до неузнаваемости

Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов

Продэксим с победы стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов
21:06 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: МФК Продэксим

Новости спорта:Продэксим с победы над минской Столицей стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов.

Херсонский Продэксим с победы над минской Столицей стартовал в элит-раунде футзальной Лиги чемпионов (2:1).

Голами в составе чемпиона Украины отметились Давид Ричард и Михаил Воланюк.

Завтра, 21 ноября, Продэксим сыграет с Барселоной, а 23 ноября — со Спартой.

В финальный турнир элит-раунда выйдут четыре команды-победительницы четырех групп. В параллельном матче Барселона с аналогичным счетом обыграла Спарту (2:1).

Пора на Танцы со звездами: экс-первая ракетка мира зажгла на матче NBA (Видео)

Лига чемпионов. Элит-раунд. Первый матч

Столица (Минск) — Продэксим (Херсон) 1:2

Голы: Жигалко, 37 — Ричард, 16, Воланюк, 36

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Лига Чемпионов, Футзал, Новости футзала, Продэксим.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жеребьевка Евро-2020: состав корзин
02 Не Ломаченко: промоутер украинца назвал самое большое имя в современном боксе
03 Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
04 Футбольный матч превратился в массовое побоище, "гости" убегали на грузовике для лошадей (Видео)
05 Девушка-боец умерла после боя
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь