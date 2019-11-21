"Идиот": Нурмагомедов вновь наехал на Макгрегора

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не хочет проводить реванш с Конором Макгрегором.

Обладатель титула чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не хочет проводить поединок с экс-чемпионом Конором Макгрегором. Напомним, бой между ними прошел в 2018 году в рамках UFC 229.

"Повторюсь: Макгрегор обязан заслужить реванш. Три года уже прошло с последней его победы, пошел четвертый.

Чтобы биться за пояс, я должен был победить в 10 боях кряду. Это я еще не беру в расчет 16 побед до этого промоушена.

В каждом поединке я получал не своим языком, а действиями, мы в этом разнимся. Он говорит, а я просто делаю. Говорить - это одно, но в деле он совершенно другой.

Макгрегор - идиот, а мы не зацикливаем свое внимание на идиотах", - приводит слова бойца RT.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов допускает завершение карьеры после боя с Фергюсоном.