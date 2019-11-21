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"Идиот": Нурмагомедов вновь наехал на Макгрегора

"Идиот": Нурмагомедов вновь наехал на Макгрегора
09:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не хочет проводить реванш с Конором Макгрегором.

Обладатель титула чемпиона UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему не хочет проводить поединок с экс-чемпионом Конором Макгрегором. Напомним, бой между ними прошел в 2018 году в рамках UFC 229.

"Повторюсь: Макгрегор обязан заслужить реванш. Три года уже прошло с последней его победы, пошел четвертый.

Чтобы биться за пояс, я должен был победить в 10 боях кряду. Это я еще не беру в расчет 16 побед до этого промоушена.

В каждом поединке я получал не своим языком, а действиями, мы в этом разнимся. Он говорит, а я просто делаю. Говорить - это одно, но в деле он совершенно другой.

Нурмагомедова отстранили от боев в UFC

Макгрегор - идиот, а мы не зацикливаем свое внимание на идиотах", - приводит слова бойца RT.

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов допускает завершение карьеры после боя с Фергюсоном.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Конор Макгрегор.
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