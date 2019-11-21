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Тренер Киля: Мотор сыграл очень сильно

Тренер Киля: Мотор сыграл очень сильно
11:35 Сегодня Телеграф Хспорт Фото: ГК Мотор

Новости спорта:Филип Йиха отметил непривычную схему соперников в атаке.

«Мотор» заслужил ничью в матче против «Киля». Об этом после игры заявил главный тренер немецкого суперклуба Филип Йиха. Из-за травм он завил на игру только 12 игроков. Напомним, матч 9-го тура Лиги чемпионов, который прошел на площадке «Киля», завершился со счетом 32:32.

Почему я должен быть недоволен своей командой? Мои игроки показали нечеловеческую игру, они оставили все силы на площадке. После тяжелого матча с «Ганновером» в воскресенье нам было нелегко войти в игру против «Мотора». Мы создали хорошие шансы, но не реализовали их и потеряли наш ритм.

Мы потеряли очко, но «Мотор» заслужил на этот результат. Они играли в атаке 7 на 6 непривычно - с праворуким игроком на правом полусреднем и забивали легкие голы. В целом «Мотор» сыграл очень сильно. Ничья – это неприятно для нас, но мы сохраняем спокойствие и продолжаем работать».

Мотор сыграл вничью с Киллем в гандбольной Лиге чемпионов

Напомним тренер «Мотора» Ростислав Ланевич, сравнил результат матча в Германии с победой для своей команды.

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Гандбол, Новости гандбола, Филип Йиха.
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