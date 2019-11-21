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Йоханнес Бе пропустит январские гонки, но уверен в победе на чемпионате мира

Йоханнес Бе пропустит январские гонки, но уверен в победе на чемпионате мира
17:08 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Инстаграм

Новости спорта:Норвежец уверен в победе на чемпионате мира, несмотря на пропуск этапов в январе.

Обладатель Большого хрустального глобуса сезона 2018/2019 считает, что пропуск этапов в январе в связи с рождением первенца, не помешает ему претендовать на золотую медаль чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве.

«Да, несомненно, это возможно. Если декабрь пройдет неудачно, то чемпионат мира будет еще важнее. Однако сейчас я подхожу к прекрасному декабрю и смогу пробежать много гонок в полную силу, не думая о нагрузке.

После Рождества гонок у меня будет немного. Тогда я смогу просто тренироваться, чтобы как можно лучше подготовиться к чемпионату мира. Это будет совершенно новый этап», – приводит слова Йоханнеса abcnyheter.no.

Биатлон: полный состав сборной Украины на стартовый этап

Напомним, что ранее стал известен состав сборной Норвегии по биатлону на 1-й этап Кубка мира. Первые гонки состоятся уже 30 ноября.

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Биатлон, Сборная Норвегии, Новости спорта, Новости биатлона, Йоханнес Бё.
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