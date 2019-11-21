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Только не Лас-Вегас: Нурмагомедов назвал дату и место следующего боя

Только не Лас-Вегас: Нурмагомедов назвал дату и место следующего боя
20:34 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Нурмагомедов планирует провести следующий бой в апреле 2020 года в Нью-Йорке.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, заявил, что с высокой долей вероятности проведёт следующий поединок в апреле 2020 года в Нью-Йорке.

«В Лас-Вегасе мы точно не будем драться. Даже если они принесут извинения, мы точно решили, что не будем там драться. Мы нашли другое место, с высокой долей вероятности мой бой состоится в Бруклине в апреле», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова ТАСС.

Хабиб Нурмагомедов провёл последний свой поединок в сентябре 2019 года, победив удушающим приёмом Дастина Порье. Эта защита титула стала второй для российского бойца, завоевавшего чемпионский пояс в апреле 2018 года, победив Эла Яквинту.

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Наиболее вероятным следующим соперником Нурмагомедова считается Тони Фергюсон.

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Бокс, MMA, UFC, Новости спорта, Хабиб Нурмагомедов.
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