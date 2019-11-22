Канадский клуб уволил легендарного тренера

Новости спорта:Майк Бэбкок уволен с поста наставника Торонто.

Руководство Торонто Мейпл Лифс приняло решение попрощаться с главным тренером команды Майком Бэбкоком. Об этом было объявлено на официальном сайте франшизы.

Тренер принял Торонто в 2015 году, подписав контракт на восемь лет с годовой зарплатой чуть больше, чем шесть миллионов долларов. суммой в 50 миллионов долларов.

На данный момент "клиновые листья" возглавил Шелдон Киф, работавший с фарм-клубом Мейпл Лифс.

За карьеру он возглавлял Анахайм, с которым доходил до финала Кубка Стэнли, и Детройт. С Ред Уингз ему удавалось дважды выигрывать регулярный сезон, а также выиграть Кубок Стэнли.